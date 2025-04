Eleições para Jovem Ouvidor territorial da rede estadual vai até o final do mês 

As eleições para a escolha do Jovem Ouvidor territorial de cada um dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) serão iniciadas na terça-feira (22) e prosseguem até o dia 30 de abril. O processo seleciona representantes que atuarão como intermediadores entre a comunidade escolar e a Ouvidoria da Educação, promovendo o diálogo e a escuta ativa.

Para garantir a funcionalidade do Projeto Jovem Ouvidor, existe uma divisão de etapas e cargos a serem exercidos pelos estudantes eleitos. Na primeira etapa, encerrada dia 17 de abril, foram realizadas as escolhas dos Jovens Ouvidores e Ouvidoras para representar a unidade escolar. Os eleitos escolares se tornam candidatos aptos para disputar as eleições territoriais e representar o seu NTE.

Para ambas as etapas os cargos são: Jovem Ouvidor Titular; Jovem Ouvidor Adjunto: Jovem Ouvidor Quilombola; Jovem Ouvidor com Deficiência; Jovem Ouvidor LGBTQIAPN+; Jovem Ouvidor do Campo; e Jovem Ouvidor Indígena.

Para se candidatar, o estudante deve estar matriculado na rede estadual; frequentar as aulas regularmente; e participar de formações presenciais e reuniões on-line. Quem já exerceu o cargo por dois mandatos consecutivos ou ocupar outras funções de liderança, como líder de classe ou membro de grêmio estudantil, não poderá concorrer. O mandato será de um ano, podendo ser renovado por mais um período.

Texto: Emerson Santos/ASCOM SEC