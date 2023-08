Delliana Ricelli está no grupo eleito para presidir P-Sol, em Itabuna

Aconteceu na manhã deste domingo (27) a eleição para escolha do novo(a) presidente do diretório do P-Sol, em Itabuna. A professora Delliana Ricelli está no grupo eleito para presidir a legenda.

Dos dois mil filiados aptos a votar, compareceu mais de 200. O pleito, resultado de cinco plenárias internas, ocorreu no auditório do Colégio Ciso.

O grupo autor da tese vencedora da eleição deverá conduzir os caminhos da militância pelos próximos dois anos. Geralmente, aquela sigla tem candidatura própria às prefeituras.

Ao longo de um mês, inclusive, ocorrem plenárias semelhantes em vários municípios da Bahia. Foram escolhidas cidades em todas as microrregiões da Bahia.

Atualizada às 13h26nin

A tese vencedora do pleito também tem, , entre outros, o professor Davidson Brito. Ainda haverá uma próxima votação interna, para decidir quem do grupo irá presidir o P-Sol.

Da mesma forma, caberá aos filiados decidirem quem do grupo disputará a prefeitura de Itabuna em 2024.