Eleito deputado estadual, Pancadinha quer voos maiores

O cantor e hoje vereador Fabrício Pancadinha (Solidariedade), eleito deputado estadual com mais de 27 mil votos, está tentando se situar. “Eu tô num momento que a ficha nem caiu ainda; estou conversando muito com Deus, agradeço a nosso povo que votou e a luta não para”, disse ao Diário Bahia.

Disposto a almejar voos maiores, ele contou que ainda não sabe sobre planos na próxima eleição municipal. Por ora, guarda a votação recorde na primeira campanha para a Câmara de Itabuna e prepara o look para a posse na Assembleia Legislativa da Bahia, em 2023.

A seguir, matéria da Revista Bellas, quando o artista puxou trio no Carnaval de Salvador, em 2018.

Fabrício Pancadinha: imensidão de sonhos e sucesso em tempo recorde

Nem nos mais belos sonhos a avó Nicinha poderia desenhar essa cena para aquele menino que ela criou no bairro São Pedro, em Itabuna: com apenas oito meses de carreira-solo, puxa trio para uma pipoca gigantesca no Carnaval de Salvador. Levando a multidão, ele entoa: “Alô, mãe!/ eu tô no clima…”. E convida: “vem com Pancadinha/ vem com Pancadinha”.

Isso mesmo, dona Roselice Santos Dias, mais conhecida como Nicinha. O garoto registrado Fabrício Dias Nunes da Silva hoje tem 28 anos e a música o batizou Fabrício Pancadinha. Tal qual no bairro de origem, ele faz questão de estar no meio da galera. E reconhece que esse tem sido um trunfo. “Quanto mais gente, eu adoro!”, conta.

O sucesso de Fabrício chegou avassalador como um tsunami. Coincidentemente, esse é o nome da banda da qual era vocalista desde 2010. Mas essa história começou bem antes. O então menino de nove anos, vibrando quando via Carlinhos Brown tocando percussão na TV, ganhou um espelho: queria seguir este caminho. (Relembre matéria na Bellas).