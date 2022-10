Eleito presidente, Lula anuncia nova forma de governar

Dias depois de completar 77 anos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em acirrada disputa com Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição. O petista teve 50,90 por cento dos votos contra 49,10 por cento do adversário, candidato do PL. Foi um segundo turno, neste domingo, de muita turbulência nas estradas e nas ruas, além ataques nas redes sociais.

Em entrevista coletiva, logo depois de proclamado o resultado pelo Justiça Eleitoral, Lula disse que não há dois brasis. Portanto, vai governar para todos, indistintamente. Garantiu ele que, a partir de 1° de janeiro, o Brasil passará a ser um país que respeita a democracia.

Depois da entrevista, ladeado por correligionários, incluindo o vice eleito Geraldo Alkemin, Simone Tebet e Marina Silva, o futuro presidente seguiu para a avenida Paulista, em São Paulo, onde milhares de pessoas o esperavam. Lá, ele fez um longo discussão quando, mais uma vez, revelou a maneira suave de como pretende governar o país.

Este será o terceiro mandato de Lula e deve ser o último já que ele, durante a campanha política, disse que não é seu desejo disputar a reeleição. Quanto a Bolsonaro, candidato derrotado, ele não apareceu para dar qualquer declaração. Se trancou em casa e não recebeu ninguém.