Eleito selo comemorativo pelos 7 anos do Bacharelado em Publicidade e Propaganda da UFRB

Um júri composto pelos publicitários Rui Carvalho, que é diretor sócio da RCM Propaganda e Promoções Ltda em Itabuna-BA, Iana Joaquina, formada pela UFRB e diretora de Arte da Konda Digital, Ivan Americano, integrante da Assessoria de Comunicação – UFRB, Jessica Almeida, que atua como head de Conteúdo Digital na Morya Comunicação em Salvador, além do jornalista Sérgio Mattos, que é professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRB, elegeram o trabalho elaborado pelo estudante Heraclides Correia da Silva Filho como o selo comemorativo pelos sete anos do Bacharelado em Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O evento foi mediado pela professora e coordenadora do curso, Juciara Nogueira.

Cada um dos 11 trabalhos inscritos, acompanhados de memorial, foram previamente enviados ao júri para avaliação, mas os integrantes apenas revelaram seus votos durante a transmissão do evento, ocorrido na segunda-feira, nove de novembro, às 11 horas e transmitido pela TVUFRB – YouTube. O evento foi idealizado e realizado pela professora Juciara Nogueira e pelos professores Robério Marcelo Ribeiro, Sérgio Augusto Soares Mattos e J. Péricles Diniz, que são membros do Núcleo Docente Estruturante do curso. Após reuniões para definir algumas diretrizes e aprovar o regulamento, o concurso foi devidamente registrado junto à PROEXT. O evento teve como objetivos incentivar os estudantes, além promover e divulgar o curso, que nesse mês completa sete anos.

No total, 11 trabalhos foram inscritos e, após leitura de cada memorial e análise dos selos, todos foram selecionados, sendo os autores participantes do concurso: Abner Gonzaga, Alfredo Henrique Lima Pereira, Gabriel da Hora Farias, Gislaine Moura, Heraclides Correia, Janeline Sacramento, Maria Clara Falcon, Meisson França, Michele Santana, Tarcísio Silva e Wilis Araújo.