Eleitos na OAB-Itabuna apostam na força entre experiência e juventude

Os advogados Rui Carlos e Nataja do Vale venceram, na quarta-feira, a eleição para o comando da subseção da OAB em Itabuna. A dupla obteve 13 votos de vantagem dos 300 que foram computados durante o pleito.

A chapa, chamada ‘Por uma OAB Essencial’, também tem em sua composição os advogados Marcos Bandeira Júnior (secretário-geral), Mariana Vila Flor (secretária adjunta) e Wille Shadait (tesoureiro).

“Nesta caminhada contamos com todos o apoio de todos os colegas que acreditam numa advocacia essencial. A essencialidade de Justiça tem que retornar para nossa subseção, a união, o fortalecimento da classe, a luta por nossas prerrogativas. Não podemos permitir que nossas prerrogativas sejam aviltadas como estão sendo”, afirmou ele, dias antes da eleição.

Dr. Rui é conselheiro de OAB-Bahia, tem 33 anos na profissão e disse acreditar na chapa que une a experiência com a juventude. “Vamos juntar o conhecimento e a experiência com a energia dessa turma jovem, que vem com essa vontade de trabalhar, de fazer o melhor para nossa advocacia. Vamos ter energia para trabalhar e também trazer as necessidades do jovem advogado”, acrescentou, animado.

O grupo pretende investir na capacitação de profissionais, para entenderem de tecnologia, e adentrarem na seara dos processos virtuais. “Queremos também capacitar os advogados mais velhos, que neste processo de virtualização estão se afastando de seu sonho”, sinalizou, quando ainda em campanha.

Já a vice-presidente eleita, Nataja do Vale, acredita na forma coletiva, plural e participativa que norteou o projeto daquela chapa. “Acreditamos muito em uma gestão compartilhada, para que nesses três anos de gestão voltemos a ter a participação efetiva de todos que compõem a classe”, complementou.