Elenco do Itabuna é apresentado na AABB

Os atletas e integrantes da Comissão Técnica do Itabuna Esporte Clube foram apresentados nesta segunda-feira, dia 4, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) pela diretoria, liderada por Rodrigo Xavier. O time retornou à elite do futebol baiano depois de sagrar-se campeão da 2ª Divisão neste ano.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), esteve no evento e declarou que a Prefeitura vai reforçar o apoio ao clube nas competições previstas para 2024, que começam com o Campeonato Baiano de Futebol, com estréia contra o Atlético de Alagoinhas, dia 14 de janeiro, às 18h30min, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, onde o Azulino mandará seus jogos.

Augusto disse ainda que, além do suporte institucional, o município vai apoiar o Itabuna Esporte Clube, através de patrocínio da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), cuja logomarca estará estampada nas camisas do time. O prefeito lembrou que também buscou o apoio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) e empresas privadas para que o time fosse fortalecido.

“Itabuna fará um grande Campeonato Baiano e fez por merecer essa colocação”, falou Augusto Castro. “O time tem hoje uma equipe de profissionais que promete lutar para alcançar seus objetivos, fazer brilhar aquilo que os amantes tanto gostam: o futebol. Tudo na vida é um coletivo e estamos aqui para apoiar o esporte e o Itabuna Esporte Clube”, afirmou.

Logo depois da apresentação oficial do elenco, o Itabuna Esporte Clube inicia sua preparação em Itapitanga, onde o time fará pré-temporada amistosos, inclusive contra a seleção local.