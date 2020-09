Em 600 viagens ao interior, Rui visitou 415 escolas em todas as regiões da Bahia

Nesta sexta-feira (18), em visita aos municípios de Ibititá, Itaguaçu e Barra, o governador Rui Costa completa 600 viagens de trabalho realizadas pelo interior da Bahia desde que assumiu o Governo do Estado, em janeiro de 2015. Nesse período, o chefe do Executivo estadual estabeleceu uma rotina de visitas a escolas durante as agendas para observar a estrutura das unidades e conversar com professores e alunos sobre as demandas para a educação. No total, 415 escolas já foram visitadas, sendo 271 escolas estaduais, 83 escolas municipais, 40 creches e 21 outras instituições de ensino.

“Essas visitas são muito importantes. Elas têm um propósito, em primeiro lugar, de conhecer as escolas. Nas visitas, nós aprendemos muito, conhecemos os projetos inovadores e as iniciativas positivas, que podem ser replicadas em outras unidades, e também observamos o que precisa ser corrigido, seja no aspecto físico ou no funcional. É um momento importante de ouvir de perto as demandas dos alunos e profissionais de educação para que possamos melhorar cada vez mais o nosso ensino”, afirma o governador.

Em janeiro de 2020, Rui publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), uma licitação para construção de 17 novas escolas estaduais e mais três Complexos Esportivos Educacionais, além da ampliação e reforma de 150 unidades escolares em toda a Bahia. O investimento será de mais de R$ 464 milhões e inclui quatro novas unidades em Salvador, nos bairros do Sussuarana, Lobato, Fazenda Grande e Imbuí.

Além das novas escolas, os municípios de Serrinha, Itapetinga e Alagoinhas vão ganhar Complexos Esportivos Educacionais que serão utilizados pelos estudantes e a comunidade. Os espaços terão ginásios de esportes reformados e ampliação das instalações com campo society, quadra de voleibol de areia, pista de atletismo, academia e pista de salto.