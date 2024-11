Em Brasília, Valderico Junior discute turismo e ampliação de voos para Ilhéus 

Cumprindo agenda em Brasília, o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Junior, participou de audiência com o Ministro do Turismo, Celso Sabino. A reunião teve as presenças do deputado federal Leur Lomanto Jr, do deputado estadual Pedro Tavares e de representantes da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Entre os assuntos, o encontro pautou o fortalecimento do turismo em Ilhéus e a ampliação de voos entre a cidade e a capital Salvador.

Valderico destacou o potencial do município para o turismo e a importância do apoio federal para o crescimento do setor. A expansão dos voos vai atrair mais visitantes e oportunizar maiores investimentos:

“Ilhéus tem uma grande importância para o estado da Bahia e precisa ser contemplada com voos diários que liguem a nossa cidade à Salvador. Agradeço desde já aos Deputados que estão comigo nesta caminhada e ao Ministro Celso Sabino. Trabalharemos juntos por um futuro de conquistas”.