Em Camacã, Rui inaugura quadra poliesportiva e anuncia mais de R$ 14 milhões em investimentos

O governador Rui Costa esteve, na quinta-feira (16), em Camacã, na região sul da Bahia, onde inaugurou uma nova quadra poliesportiva na Avenida Pioneiros.

Durante o evento, Rui anunciou mais de R$ 14 milhões em novos investimentos para o município, como a requalificação das rodovias BA-671, entre Jussari e o distrito de Palmira, em Itaju do Colônia; e da BA-662, entre o distrito de Palmira e Camacã, que contará com um recurso de R$ 4,3 milhões.

Também fazem parte deste pacote de investimentos um convênio de regularização fundiária; a autorização do processo licitatório para a reforma de um ginásio de esportes, na sede do município; e a assinatura de ordem de serviço para obras de reforma e ampliação das instalações do Colégio Estadual Polivalente.

Na oportunidade, Rui visitou o Colégio Polivalente, que irá passar por uma modernização de estrutura e ganhará um auditório com capacidade para 95 lugares, duas quadras poliesportivas cobertas e um campo society com grama sintética, assim como vestiários masculino e feminino com acessibilidade. Serão investidos mais de R$ 3,5 milhões na obra.

De acordo com Rui Costa, o Governo do Estado é equipar cada vez mais as escolas estaduais, para que os estudantes tenham a possibilidade de realizar esportes e atividades culturais. “No próximo ano, teremos um número muito maior de escolas em tempo integral, modernizadas e equipadas, onde o aluno chega, toma café da manhã, almoça, estuda e, no contra turno, possa fazer atividades esportivas e culturais ou um curso técnico”, destacou o governador.

Para a professora Ana Lúcia Pereira, a modernização vai ajudar a estreitar ainda mais os laços dos alunos com o colégio. “É muito importante para o aluno se sentir em casa dentro da escola. Com todas essas novas opções de lazer, os jovens vão ter uma relação ainda mais próxima com a educação, e isso é maravilhoso. Além disso, a reforma da estrutura será muito bem-vinda para todos nós”.

Outras ações

A ação ‘Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia’ é uma estratégia da Secretaria de Desenvolvimento Rural Estado (SDR), que tem como objetivo a produção de 1,31 milhão de toneladas de alimentos em 130 mil Unidades de Produção Familiar (UPF). O convênio assinado em Camacã tem o valor de R$ 5 milhões e irá beneficiar mais de mil famílias nos municípios de Arataca, Canavieiras, Itaju do Colônia, Itapebi, Jussari, Mascote Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória e Una.

Ainda na ocasião, Rui ainda firmou convênio com o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica para a construção de uma unidade regional de classificação de ovos, no distrito de São João do Paraíso, no município de Mascote. Um investimento de R$ 290 mil.

A reforma do Ginásio de Esportes de Camacã será coordenada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e contempla a recuperação da estrutura metálica de cobertura, a reforma do sistema de iluminação do ginásio e das instalações hidráulicas e elétricas, assim como a recuperação do piso da quadra, pintura geral e instalação de novos equipamentos. A requalificação irá contar com recursos no valor de R$ 1,2 milhões.

Obras em Camacã

Nos últimos três anos, os investimentos feitos pelo Governo do Estado em Camacã já somam mais de R$ 10 milhões. Um exemplo foi a entrega da pavimentação da BA-270, trecho entre a BR-101 e as cidades de Pau Brasil e Camacã, que envolveu a requalificação viária em uma extensão de 28 quilômetros e teve investimento de R$ 7,5 milhões. A obra beneficia 84 mil habitantes da região, como o motorista Ricardo Silva, que utiliza a via todos os dias. “Mudou completamente para quem passa por Mascote, Arataca, e Santa Luzia, que são cidades vizinhas. Antes, a pista estava cheia de buracos e era um perigo danado para dirigir”.

Outra obra muito importante para os moradores da região é a pavimentação em CBUQ nas travessias urbanas de Pau Brasil, Camacã e Jacareci, que está sendo licitada, e conta com um investimento de mais de R$ 2 milhões. Além disso, nesse período, foram entregues para o município uma ambulância, duas viaturas, sendo uma moto, e um kit odontológico.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Alberto Coutinho/GOVBA