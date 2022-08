Em clima de festa, o Itabuna planeja 2023

O Itabuna Esporte Clube, com a taça de campeão da série B do Baianão, desfila pelas ruas da cidade, comemora e, ao mesmo tempo, se apressa. Porque janeiro de 2023 e o desafio da série A é logo ali. O presidente do clube, Rodrigo Xavier (Digão), disse ao Diário Bahia que o planejamento para o próximo ano já começou. Mas será intensificado na próxima semana.

Por ora, o time está conversando com o técnico Sérgio Araújo, que conduziu a vitória para o retorno à elite da competição, e ele “tem a ideia de ficar”. “A tendência é que fique; só se receber proposta muito melhor”, aposta.

Sobre o elenco que esteve em campo na luta para vencer a B, o presidente informa que a ideia é manter ao menos oito jogadores. Obviamente, preferiu não citar nomes. Alguns seguem para disputar outras competições ainda este ano, porém, o Azulino fica de olho no passe deles. “Devem receber propostas, porque a visibilidade acaba aumentando”.

Digão Xavier fala, ainda, da expectativa de manter os mesmos patrocinadores deste ano e seguir aberto a novos apoios. A disputa em 2022 contou com o apoio do Shopping Jequitibá, Buriti/ Massaforte, Betpix 365, Olympia Sports, Sicoob, VMS Investimentos Esportivos, Simparic.