Em convenção, Geraldo e Jairo apontam falhas da atual gestão

Organizar a saúde, estimular a geração de empregos, cuidar da educação e fortalecer o combate às desigualdades. Esses foram os pontos principais abordados por Geraldo Simões e Jairo Araújo, durante a convenção que homologou seus nomes para prefeito e vice, na Coligação “Itabuna na frente, com a força de sua gente”. A aliança conta com PT, PC do B, PROS e Patriota.

A dupla Geraldo e Jairo se mostrou totalmente entrosada. Enquanto Jairo acusou a atual gestão de permitir o crescimento da violência que atinge a juventude negra; Geraldo bateu no que classificou como desastre da saúde, que penaliza os pobres. “Vamos organizar a rede de atenção básica e ampliar o programa de saúde da família, e investir na universalização dos serviços que hoje são negados à população”.

O candidato afirma que a Prefeitura vai investir do Hospital de Base, fortalecendo os serviços de alta complexidade, começando pela implantação de especialidades como Ortotraumatologia, Hemodinâmica em Cardiologia e em Neurologia. “Vamos também implantar, no Hospital de Base, o serviço de Hemodiálise, para aliviar o sofrimento das pessoas que dependem desse serviço e hoje só contam com atendimento na Santa Casa”.

Ele citou, ainda, o desempenho que considera pífio da educação e o grande desemprego que assola a cidade. “Com apoio do governador Rui Costa, vamos retomar a geração de empregos. Queremos trazer o porto seco para Itabuna, dentro do complexo Porto Sul. Mas vamos também apoiar os pequenos negócios, o comércio de bairro, fortalecendo o Banco do Povo”.

Wagner

O senador Jaques Wagner, maior autoridade a participar da Convenção, ressaltou sua alegria de ver Geraldo na disputa, e aconselhou humildade e determinação para vencer a eleição. “Ajudei nessa construção e vou ajudar na campanha. Parabenizo ainda pela escolha do vice, o combativo vereador Jairo Araújo. Tenho certeza que Itabuna será beneficiada com uma grande gestão, com apoio do governador Rui Costa, dos partidos.

A convenção foi feita totalmente online, respeitando as regras de prevenção ao novo coronavírus, e se mostrou entre as maiores em audiência nas plataformas de streaming. Segundo os organizadores, chegou a atingir mais de 250 pessoas assistindo online no YouTube, através do canal TV PT Itabuna. Essa, aliás, é apontada como “uma marca da pré-campanha, desenvolvida por Geraldo, que evitou reuniões presenciais desde que a situação de pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde”.

Apoios

Além do Senador Jaques Wagner, diversas autoridades participaram da convenção e declararam apoio à chapa Geraldo e Jairo, entre elas o Presidente Estadual do PT, Éden Valadares, o Deputada Federal Alice Portugal (PC do B); Deputado Federal licenciado e secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, Josias Gomes (PT); Everaldo Anunciação, Membro do Diretório Nacional do PT; Deputado Estadual Marcelino Gallo (PT); Ex-ministro da Educação, Fernando Haddad; Presidente Estadual do PT, Éden Valadares (vídeo ou fala presencial); Presidente Estadual do PC do B, Davidson Magalhães; Deputado estadual Rosemberg Pinto (PT); Presidente do PT Itabuna, Jackson Moreira; Presidente do PC do B, Gilson Costa; Presidente do PROS, Claudevane Leite; Presidente do Patriota, Wallace Setenta.