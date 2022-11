Em entrega com Rui no Subúrbio de Salvador, Jerônimo garante obras de contenção de encosta no interior

“Vamos dar continuidade a esse projeto que salva vidas, fazendo encostas em toda a Bahia”, garantiu o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, na manhã desta quinta-feira (17), durante entrega de mais uma obra de contenção de encosta realizada pelo Governo do Estado, desta vez no bairro do Lobato, em Salvador. “Ações como essa trazem segurança para milhares de famílias, que viviam sob o risco de perder tudo em dias de chuva”, afirmou Jerônimo na agenda pública com o governador Rui Costa no subúrbio da capital.

“Queremos trabalhar em parceria com as prefeituras municipais e fazer o nosso estado avançar cada vez mais”, acrescentou o governador eleito, que participou do ato oficial ao lado do vice-governador eleito, Geraldo Júnior. A obra beneficia mais de dois mil moradores do bairro do Lobato e é a segunda maior já entregue pelo Governo do Estado.

O Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais do Governo do Estado já realizou 101 contenções desde 2014. No momento, há 28 obras em andamento, sendo 17 em Salvador, cinco em Cachoeira, duas em Mutuípe e nos municípios de Itamari, Teolândia, Ubaíra, e Catu. “Nosso objetivo é fazer ainda mais intervenções desse tipo em todas as regiões do estado, garantindo tranquilidade e segurança aos baianos e baianas. A Bahia está pronta para avançar ainda mais a partir de 2023 junto com o presidente Lula”, concluiu o próximo governador da Bahia.