Em festa, Itabuna inaugura Coreto e terá dois dias de Lavagem do Beco do Fuxico

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), prestigiou a entrega do Coreto do Caboclo no Beco do Fuxico pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). O equipamento é um espaço dedicado às manifestações artísticas, encontros comunitários e eventos culturais que resgatam a identidade e a tradição da cidade.

Acompanhado pela Primeira-dama Andrea Castro, secretários municipais, vereadores e do presidente da FICC, Aldo Rebouças, o Chefe do Executivo itabunense conversou com as pessoas, foi abraçado e fez muitas selfies com admiradores. Em sua fala, Augusto Castro destacou que o Beco do Fuxico pode ser considerado berço da cultura popular da cidade e disse que a festa da lavagem que se inicia nesta sexta-feira, dia 21, é a mais forte expressão disso.

Já o presidente da FICC, Aldo Rebouças, afirmou que a ideia de implantar o Coreto do Caboclo é uma forma de valorização das manifestações artísticos e culturais, já que o palco será permanente assim como a decoração. “É um palco digno para os nossos artistas e de outros locais que venham se apresentar em Itabuna. Estamos muito felizes com o resultado que se vê aqui nesta noite quando se apresentam o grupo Chicas e Franciscos e o cantor Pierre Onassis”, falou.

Ele disse que por meio da parceria com a empresa 2M Energia Solar, o palco terá energia elétrica sem custos para a Prefeitura ou a FICC. “Este é mais um presente para a cultura, as artes e os foliões itabunenses com uma infraestrutura ecoeficiente e alinhada às boas práticas ambientais” comentou Aldo Rebouças.

“Além de seu valor cultural, o Coreto do Caboclo também incorpora princípios de sustentabilidade. Por isso, os nossos agradecimentos à empresa por sua iniciativa pioneira” acrescentou.

Desde quinta-feira, dia 20, que a Avenida do Cinquentenário e Praça Adami estão decoradas para a Lavagem do Beco do Fuxico com pórticos e peças nos postes. Além disso, a principal artéria comercial está fechada ao tráfego e estacionamento de veículos automotores, já que entre o trecho entre a Praça Otávio Mangabeira e a Rua Adolfo Maron ganharam barracas para ambulantes cadastrados para a venda de comidas e bebidas.

Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, na Praça Adami, vão se apresentar Alexandre Peixe, DJ Nadinho, Igor Kannário, Nova Proposta e Escandurras. A programação de sábado, incluindo a participação das baianas com água de cheiro e flores, será divulgada nas redes digitais da FICC.