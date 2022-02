Em Firmino Alves, Rui anuncia construção de nova escola e obras de infraestrutura

Entre as cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas no final de 2021, Firmino Alves recebeu, neste sábado (5), a visita do governador Rui Costa. Uma série de obras que vão trazer mais qualidade para áreas como educação, infraestrutura, urbanização e abastecimento de água foram anunciadas durante a passagem pela cidade.

“Hoje, além de firmar convênio para a recuperação de estradas e autorizar ampliação de abastecimento de água para municípios da região, o Governo do Estado deu início ao processo de construção de uma nova escola em Firmino Alves, que vai reforçar a educação na cidade e garantir melhor infraestrutura aos estudantes”, destacou Rui.

Conforme adiantou o governador, o dia foi especial para a comunidade estudantil do Centro Educacional Monteiro Lobato. A unidade estadual, que já funciona na modalidade de ensino em tempo integral, terá uma nova sede, mais moderna e bem equipada para o desenvolvimento das atividades educacionais, esportivas e culturais. A Secretaria da Educação do Estado (SEC) já está autorizada a iniciar o processo de licitação para a obra que contará, além das salas de aula, com auditório, refeitório, quadra poliesportiva coberta e campo society.

“A expectativa é muito grande em todos os alunos, pois é uma escola que foi muito sonhada por nós. A gente sempre sonhou com uma estrutura escolar que nos recebesse de braços abertos e de forma integral”, comentou a estudante Geovana de Souza, que representa os alunos no colegiado escolar.

Segundo o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, a nova estrutura escolar será ainda mais acolhedora, “por oferecer mais recursos e possibilidades aos estudantes, como laboratórios, equipamentos esportivos e salas mais amplas”.

Além do novo colégio estadual, o governador Rui Costa também autorizou a SEC a firmar convênio com o município para a reforma das escolas municipais Lídia Vilas Boas e Cosme de Farias.

Ampliação do acesso à água

Os benefícios que estão para chegar vão além das fronteiras da anfitriã do dia. Rui autorizou a Embasa a iniciar o processo de licitação para ampliar o Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Ibicuí. A segunda intervenção, também coordenada pela Embasa, será a integrar o distrito de Itaiá, que pertence a Firmino Alves, ao sistema que já leva água para a sede do município e para as vizinhas Floresta Azul e Santa Cruz da Vitória. Cerca de dois mil habitantes do distrito serão beneficiados com a integração. Somadas, as obras de abastecimento de água terão mais de R$ 6 milhões aplicados.

Recuperação pós enchentes

Rui Costa também anunciou obras que ajudarão Firmino Alves a se recuperar dos efeitos das enchentes que atingiram a cidade. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), foi autorizado convênio com a Prefeitura para contratação de máquinas e aquisição de combustível para recuperação emergencial das estradas vicinais do município, viabilizando o escoamento da produção agropecuária.

Com foco na urbanização, Rui autorizou convênio entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) e a Prefeitura de Firmino Alves para pavimentação de ruas no bairro de Cidade Nova.

Repórter: Eudes Benício

Fotos: Manu Dias/GOVBA