Em homenagem ao Dia das Mães, EMASA recepciona mães com café da manhã

O Setor Psicossocial da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) organizou um café da manhã hoje, dia 10, na Estação de Tratamento de Água (ETA), no São Lourenço, para homenagear as mães que trabalham na concessionária de água e esgoto. Domingo o dia será dedicado as mães.

Além do café da manhã, as mães e colaboradoras da EMASA receberam um kit composto por perfume e cremes hidratantes para o corpo e para as mãos.

De acordo com o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, nos últimos três anos foram lembradas todas as datas simbólicas do calendário. “Nessas datas que têm um forte simbolismo, a direção da EMASA sempre busca um meio de lembrar, porque isso ajuda a fortalecer as relações interpessoais entre os nossos colaboradores”, afirmou.

O evento foi prestigiado pelos diretores Fernando Duarte (Técnico), José Silva (Planejamento) e Marcelo Pessoa (Administrativo). Também compareceu o gerente de Saneamento, Tauan Sampaio o assessor Técnico, Anderson Alves e a coordenadora Jurídica, Fabiana Rocha. O café da manhã que homenageou as mães colaboradoras da EMASA foi organizado pela psicóloga Erivânia de Melo e Maria D’Ajuda Nascimento, que respondem pelo Setor Psicossocial da empresa.