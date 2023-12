Em Ilhéus, “Beach Sound” aposta em grandes nomes da música nacional

O O Batuba Beach é o palco escolhido para o Beach Sound Ilhéus, festival de música que promete ser um dos maiores do verão do sul da Bahia. Grandes nomes da música nacional fazem parte da line up do evento, que acontece nos dias 28, 30 de dezembro e 05 de janeiro.

É pra fechar 2023 e entrar o ano de 2024 com a melhor vibe possível, no espaço de shows mais top da região e com atrações entre as melhores para a galera baladeira.

Dia 28 de dezembro, Gusttavo Lima e Parangolé chegam chegando para abrir com chave de ouro o primeiro dia do Beach Sound e fazer a alegria de seus milhares de fãs.

Já no dia 30 de dezembro, dando sequência à programação do festival, tem simplesmente uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil: Jorge e Mateus.

E também Simone Mendes, a voz feminina da música mais ouvida nos últimos meses em todas as plataformas. Pra rebater a sofrência, tem a swingueira do cantor Lincoln.

À despedida

A produção não cansa de surpreender o público e reúne, no dia 05 de janeiro, Menos é Mais, Léo Santana e Felipe Amorim. É ritmo para todos os gostos, alegria e diversão garantida.

Você pode adquirir seus ingressos dos três dias de festival, em passaporte ou individual, pelo site https://beachsoundilheus.com.br ou nos pontos de vendas físicos:

* ILHÉUS

– Splash bebidas urbanas

– Bazar Freitas

– Stand do Karioka

*ITABUNA

– Bigodon Ingressos

– Smart Fit