Em Ilhéus, escola do Salobrinho celebra Dia da Família

A Escola Professora Jardelina Azevedo Leal, localizada no bairro Salobrinho em Ilhéus, celebrou o Dia da Família com um evento repleto de atividades voltadas para a comunidade.

A CVR Costa do Cacau participou das comemorações contribuindo de maneira significativa para a conscientização ambiental das crianças e o fortalecimento dos laços comunitários.

O evento contou com oficinas de educação ambiental e produção de hortaliças, e serviços de saúde e vacinação. Todas as atividades lúdicas foram planejadas para engajar tanto as crianças quanto os adultos, proporcionando momentos de diversão, confraternização e aprendizado coletivo.

A CVR Costa do Cacau realizou uma oficina de educação ambiental, coordenada por Angélica Tomazzini, coordenadora socioambiental da CVR, na qual as crianças tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância da reciclagem, o uso consciente dos recursos naturais e as práticas de conservação do meio ambiente.

Também foram doadas mudas de plantas nativas para os participantes. A comemoração foi encerrada com um sorteio de brindes entre os presentes.