Em Ilhéus, escritora é homenageada por alunos do Colégio Vitória

A escritora e professora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Maria Luiza Santos, participou no último dia 26, de um bate-papo com alunos do 7⁰ Ano do Fundamental.

Malu, como é carinhosamente chamada por todos, foi também homenageada pela passagem do Dia do Escritor, ontem, e pela autoria da obra Tarfi na Estrada, trabalhada em sala de aula pelas turmas, sob a supervisão da professora de Português, Adriana Soares Galo.

O encontro com Malu foi um momento descontraído de aprendizagem, confraternização e distribuição de autógrafos. Em Ilhéus, escritora é homenageada por alunos do Colégio VitóriaA seguir, veja a cobertura fotográfica do evento.