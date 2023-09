Em Ilhéus, Festival da Primavera começa nesta sexta

A partir desta sexta-feira (15), Ilhéus promove um dos maiores eventos musicais e gastronômicos da região sul da Bahia. Com realização da Prefeitura e do Governo do Estado, o Festival da Primavera Ilhéus apresenta uma programação diversificada, que envolve atividades culturais e de lazer, além de feiras literárias e empreendedoras.

O projeto Primavera Gourmet também integra as ações, com a participação de bares, restaurantes e cabanas de praias. Os estabelecimentos vão disponibilizar cardápio específico e preços diferenciados de modo a alcançar o maior número de clientes.

Conforme a Prefeitura, o objetivo é aproximar os agentes e produtores do trabalho desenvolvido pela gestão municipal, com vistas à construção de um espaço agregador e ao fortalecimento do setor cultural.

“Uma iniciativa que chega para estreitar o diálogo com representantes de diversos segmentos. O prefeito Mário Alexandre compreende a importância do fomento à atividade cultural, um vetor para geração de emprego e renda. Queremos também firmar Ilhéus como um destino turístico, que atrai visitantes o ano inteiro”, explicou Reinaldo Soares, superintendente de Cultura.

O Festival da Primavera Ilhéus será promovido até o dia 24 de setembro e conta com apoio da Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL), Beto Produções, FASE Produtora, SUPORTE Consultoria e Serviços, Lions Club Ilhéus Centro, Instituto Baía do Pontal e Associação Náutica de Ilhéus. A Secretaria de Cultura (Secult) destaca que a parceria público-privada é crucial para movimentar o trade turístico em períodos de baixa estação.

A programação engloba tributos musicais, passeio náutico, feiras literárias, artesanato e comercialização de chocolate, flores e produtos da agricultura familiar.

Confira a seguir.

15 a 17 de setembro

Local: Hall do Centro de Convenções

– Feira Literária

– Feira de Artesanato

– Feira Gastronômica

– Feira da Agricultura Familiar

– Stand de Floricultura

15 a 24 de setembro

– Primavera Gourmet (bares e restaurantes participantes do Festival da Primavera Ilhéus);

15/09 – Show de Marco Luque

Local: Auditório do Centro de Convenções (evento privado);

16/09 – Tributo à Banda Legião Urbana, com Miro Penna

Local: Auditório do Centro de Convenções (evento privado);

17/09- Tributo a Rita Lee e Paula Toller (Kid Abelha), com Iracema Miller

Local: Estacionamento do Centro de Convenções (evento gratuito);

22/09 – Lançamento de Livros Infantis

Local: Academia de Letras de Ilhéus

23/09 – Boas-vindas à Primavera e Pôr do Sol da Sapetinga

– Apresentação de artistas locais e expositores de alimentos e produtos artesanais;

– Passeio Náutico da Primavera. Os barcos chegarão à Baía da Sapetinga no momento do pôr do sol;

24/09 – Caminhada da Primavera do Lions Club Ilhéus Centro

– Tradicional evento da entidade chega à sua 22ª edição, reunindo 400 participantes que realizam o percurso da Praia do Cristo até o Clube Social