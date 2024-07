Em Ilhéus, modernização do Aeroporto Jorge Amado garante mais conforto e comodidade para baianos e turistas

Uma das portas de entrada para a região sul da Bahia, o Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, passou por obras de modernização e ampliação para melhor atender os milhares de baianos e turistas que circulam por ele todos os meses. Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (5), o governador Jerônimo Rodrigues participou da reinauguração do equipamento, que agora tem capacidade para atender mais de 1,2 milhão de passageiros por ano, dobrando o valor antigo.

O projeto, que recebeu investimentos de mais de R$ 60 milhões, ajudou na criação de cerca de 150 empregos diretos. As melhorias abrangem a remodelação completa de todas as áreas do aeroporto, incorporando elementos que valorizam os aspectos naturais e culturais da região. Além disso, tanto o estacionamento de veículos quanto o pátio de aeronaves foram ampliados, priorizando operações mais eficientes.

O governador destacou a importância do equipamento para o desenvolvimento do município e de toda região. “Nós estamos investindo, além de infraestrutura como essa aqui, R$ 62 milhões investidos na organização do terminal, de um ambiente totalmente preventivo, reformamos tudo, para que a gente possa dizer a Ilhéus que nós estamos estruturando o município com equipamentos modernos”, afirmou Jerônimo.

Os usuários do aeroporto agora têm acesso a novas áreas, que serão abertas antes do início da alta temporada, proporcionando maior conforto e conveniência. “A modernização do aeroporto não só facilita a chegada de turistas, mas também valoriza a cultura local e oferece melhores condições de trabalho para todos que dependem do turismo na região,” afirmou a professora Ana Maia.

De acordo com o secretário do Turismo, Maurício Bacellar, as obras no aeroporto se alinham às ações do Governo do Estado para incentivar a atividade turística na região. “Essas melhorias são fundamentais para o desenvolvimento do turismo no sul da Bahia, aumentando nossa competitividade e atraindo mais visitantes,” destacou o secretário.

*Turismo*

Com a chegada das férias do mês de julho, o número de visitantes no Litoral Sul e na Costa do Descobrimento aumenta por conta das belezas naturais, principalmente as praias. A fim de atender essa demanda de turistas, os aeroportos Jorge Amado, em Ilhéus, de Comandatuba, em Una, e de Porto Seguro, terão oferta de voos extras entre os meses de junho, julho e agosto. Nesse período, a estimativa da movimentação total de passageiros somando os três aeroportos é de mais de 280 mil pessoas.

O Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, terá um aumento de cerca de 17% na frequência de viagens entre junho e agosto, de acordo com a Concessionária Socicam. Serão oferecidos 96 voos nestes três meses, além dos 550 regulares. A expectativa é que 160 mil passageiros embarquem e desembarquem pelo aeroporto do Litoral Sul. As aeronaves partirão e chegarão de lugares como São Paulo e Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

Repórter: Tácio Santos/GOVBA