Em Ilhéus, PM morre com traumatismo craniano

Foi sepultado ontem, em Ilhéus, o corpo do PM Paulo César Ramos de Souza, que morreu no Hospital Costa do Cacau, onde chegou com graves ferimentos na cabeça. O subtenente participava de um jogo de futebol no clube da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) quando bateu a cabeça contra um muro próximo ao gramado.

Depois do choque, Paulo Cesar, de 52 anos, passou a sangrar pelos ouvidos e não resistiu. O acidente lhe causou traumatismo craniano, segundo os médicos. O policial era lotado na 68ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que divulgou uma nota lamentando o fato.