Em Ilhéus, PT informa a morte de Dr. José Carlos Ribeiro

O médico José Carlos Ribeiro, de Ilhéus, morreu na madrugada deste sábado, 14, aos 71 anos de idade. De acordo com o blog do Gusmão, Dr. Zé Carlos, como era conhecido, sofreu uma fratura no fêmur há cerca de dois meses. De lá pra cá, também tentava se recuperar de uma infecção bacteriana por conta da Covid.

O médico ilheense gostava de política. Era filiado ao PT, que emitiu a seguinte nota de pesar:

Com muito pesar e tristeza, que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo e companheiro José Carlos Ribeiro.

Dr Zé Carlos, como era chamado por todos, sempre defendeu uma sociedade mais justa e igual, fazendo da Medicina uma das armas para ajudar aos que mais precisam.

Zé foi presidente do PTIlhéus, candidato a vereador e candidato a vice-prefeito por nosso partido. Será sempre lembrado com muito carinho por todos.

À família e aos amigos deixamos nosso abraço.

PT-Ilhéus, 15 de janeiro de 2023.