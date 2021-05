Em Ilhéus, Rui entrega duplicação da BA-001 e autoriza construção de prédio escolar

A duplicação de um trecho de 5,4 quilômetros da BA-001, que liga as praias do sul de Ilhéus ao entroncamento com a BR-251, passando pela nova Ponte Ilhéus-Pontal, está concluída e foi entregue pelo governador Rui Costa nesta quinta-feira (6). A obra, que beneficia 185 mil moradores do sul da Bahia, foi coordenada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) e recebeu investimentos da ordem de R$ 10,5 milhões. Ainda em Ilhéus, Rui assinou ordem de serviço para a construção de um prédio escolar com 25 salas, que vai sediar um colégio estadual.

De acordo com o governador, a obra de duplicação requalifica toda a Zona Sul de Ilhéus. “E não podia ser diferente, com uma ponte bonita dessa, que é um novo cartão postal da cidade e da região. Hoje, aproveitei para olhar a zona norte, que precisa também de uma requalificação. Então eu já anuncio aqui a minha determinação para o secretário da Seinfra, Marcus Cavalcanti, que nós vamos requalificar também a Zona Norte. Isso tudo para devolver a Ilhéus esse prestígio”, revelou.

Fernanda Andrade, gerente do Opaba Praia Hotel, que fica às margens do trecho inaugurado, aprovou as intervenções. “Melhorou muito a questão da segurança e acessibilidade para turistas e moradores”.

Nova escola

No terreno do antigo Centro Social Urbano (CSU), no Bairro Itaípe, Rui assinou a ordem de serviço para a construção de uma escola, que será erguida no local. Serão investidos cerca de R$ 18,5 milhões nas 25 salas de aula, contemplando ainda um auditório para 175 lugares com camarins e área técnica, biblioteca, secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, sala de professores, de multimídia, laboratórios de línguas, de informática, dois laboratórios de ciências, sala multifuncional, sala de dança e vivências corporais, copa e sanitários. O local também vai abrigar quadra poliesportiva coberta com arquibancada, além de campo de futebol society.

Polícia Militar

Na oportunidade, Rui Costa aproveitou a visita para conhecer de perto diversas unidades da Polícia Militar em Ilhéus. “Nós estamos visitando para requalificar esses espaços. No batalhão, vamos colocar grama sintética, pista de cooper, cobrir a quadra”, afirmou. Segundo ele, todos os batalhões da PM receberão campo society, pista de cooper, e quadras cobertas para incentivar a prática esportiva”.

O governador visitou, ainda, o primeiro batalhão da Polícia Militar construído na Bahia. “Eu tive a grata surpresa de saber que aquele batalhão foi edificado ainda em 1800, e nós vamos fazer investimentos ali, inclusive a construção de um auditório que o comandante pediu para que possa servir de treinamento para a unidade”.

*_Repórter: Raul Rodrigues_*