Em Ilhéus, secretária Adélia Pinheiro participa do segundo dia da Jornada Pedagógica na rede estadual de ensino

A rede estadual de ensino está toda mobilizada no planejamento pedagógico para o início das aulas no dia 19 de fevereiro. Nesta sexta-feira (2), segundo dia da Jornada Pedagógica, a secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, participou das atividades do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, no município de Ilhéus, focadas em três questões estratégicas: dimensão administrativa do planejamento escolar; formação para os profissionais de apoio; e tempo formativo pedagógico para os professores, direcionado ao uso das ferramentas digitais.

A secretária destacou a confiança do trabalho coletivo. “A escola é um lugar onde a aprendizagem acontece, assim como o cuidado e a proteção. Nestes tempos em que vivemos, há uma demanda importante: o olhar para cada aluno, seja ele criança, jovem ou adulto. O olhar que inclui e nos diz que estamos todos juntos como aquela máxima: ninguém larga a mão de ninguém”.

A jornada reúne, até a próxima quarta-feira (7), mais de 50 mil profissionais da Educação nas 1.067 unidades escolares dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), a exemplo das coordenadoras pedagógicas Ytatiana Silva Coutinho, Leila Emília de Almeida e Camille Rafaela dos Santos. Para elas, a jornada é um momento de reflexão, formação e planejamento que irá nortear as ações para o próximo ano letivo. “Esse processo formativo acontece o tempo todo ao longo do ano letivo. Aqui, nestes dias, teremos a visão do que queremos, o que alcançamos e quais caminhos iremos trilhar, com o foco na qualidade da Educação e na aprendizagem do nosso aluno, que é a nossa razão de ser”, ressalta Camille Rafaela.

Para a professora de Matemática, Adriana dos Santos Souza, a importância da jornada se traduz no planejamento de todas as ações para o trabalho ser feito da melhor forma possível. “Estamos traçando as linhas do nosso fazer no ano letivo. Que sejam aulas prazerosas, atrativas e que agreguem conhecimentos para os nossos alunos. É um processo de formação, sobretudo. Hoje, até o momento, já temos conhecimento que 10 alunos nossos ingressaram na universidade. E isso é fruto de um trabalho de uma equipe que se dedica, que se debruça, que planeja e deseja para o futuro do estudante, que ele continue nessa jornada de conhecimento”.

