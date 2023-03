Em Ilhéus, secretária Estadual da Saúde visita o Hospital Materno-Infantil

Hoje (03) pela manhã, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, recebeu a visita da secretaria estadual da Saúde, Roberta Santana. Ela foi recepcionada por Ricardo Mendonça (diretor-geral da Fundação Estatal Saúde da Família – FESF SUS, entidade gestora da unidade), Uelber Calixto dos Anjos (diretor de Gestão Interna), pelos diretores da unidade, Domilene Borges (geral), dr. José Roberto (diretor-médico), Carlos Sena Gomes (administrativo) e por colaboradores do HMIJS.

Esta foi a primeira visita oficial da nova secretária ao Materno-Infantil. Além de conhecer as instalações e tomar conhecimento sobre detalhes do funcionamento do hospital, ela debateu com os dirigentes a implantação de novos serviços na unidade e a construção de um novo centro cirúrgico para atender a crescente demanda tanto de público quanto de especialidades médicas oferecidas no Materno-Infantil.