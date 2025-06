Em Ilhéus, veja a grade de atrações do “Meu São João Amado”

A Prefeitura de Ilhéus divulgou oficialmente a programação do “Meu São João Amado – Arraiá Ilhéus 2025”. O evento será nos dias 13, 14 e 15 de junho, na Avenida Soares Lopes, com entrada gratuita e uma megaestrutura para garantir conforto, segurança e muito forró para ilheenses e turistas.

Confira a programação completa:

13 de junho (sexta-feira):

PH do Acordeon

Maiara & Maraisa

Netinho do Forró

Juninho do Acordeon

Tierry

Marlus Viana

Cacau com Leite

14 de junho (sábado):

Manu Bahtidão

Gigantes do Brasil

Paula Fernandes

Lordão

Thales Lessa

Zabumbahia

Mel de Forró

15 de junho (domingo):

Tayrone

João Bosco & Vinícius

Sinho Ferrary

Hugo Henrique

Xote Apimentado

Trio da Huanna

Juninho do Acordeon

Matheus Fernandes

Além dos shows, o evento contará com uma vila temática cheia de charme, espaço gastronômico com 170 barracas e transporte público gratuito nos horários e rotas da festa, com reforço na frota de ônibus. Haverá ainda estacionamento exclusivo para táxis e carros por aplicativo, transporte assistido para pessoas com deficiência (PcD) e um espaço reservado para o público PcD.

Para garantir a segurança de todos, a entrada será controlada com revista nos portais e a presença de equipes especializadas. A Prefeitura também vai disponibilizar uma casa de acolhimento e apoio às mulheres, como medida de proteção e combate à violência.