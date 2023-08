Em Itabuna, abertura oficial do Campeonato Interbairros de Futebol será domingo

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Davidson Magalhães, abrirão oficialmente no domingo, 27, às 8h, o Campeonato Interbairros de Futebol Amador – 2024.

A rodada inaugural do Campeonato Interbairros, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, será no campo anexo ao Colégio CAIC, no Sarinha Alcântara. Depois da cerimônia, se enfrentam Califórnia X São Roque, às 9 horas, e do Sarinha x Novo São Caetano, às 11 horas.

De acordo com o diretor de Esportes da Secretaria de Esportes e Lazer, Gabriel Silva, antes da cerimônia de abertura oficial do Campeonato Interbairros de Futebol, o titular da SETRE, Davidson Magalhães, entregará uniformes para as 41 equipes que participarão do certame.

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, já definiu com os comandos do 15º Batalhão da Polícia Militar da Bahia e da Guarda Civil Municipal o esquema de segurança do Campeonato Interbairros de Futebol 2023. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai assegurar atendimento médico necessário.

A 2ª rodada acontecerá no dia 10 de setembro e terá N.H. da Ceplac x Banco Raso, às 8h15min, Mangabinha x Jaçanã, às 11h15min, no campo da do N. H. da Ceplac.

Os jogos Santa Catarina x Odilon, às 8h15min, e Santo Antônio x Bananeira, Nova Mangabinha x Vale do Sol, às 11h15min, vão acontecer no Estádio Itabunão.

Já Daniel Gomes X Novo Fonseca, às 9h, será no campo do Daniel Gomes e São Pedro x Ribeirão Seco, no campo do São Pedro.