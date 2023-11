Em Itabuna, aprovados em concurso devem se apresentar nesta segunda

Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica do Diário Oficial de quinta-feira dia 16, a convocação de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº002/2023 da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

O Processo Seletivo teve a finalidade de suprir a necessidade de contratação temporária pelo regime administrativo de profissionais para atuar na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza.

Os candidatos aprovados deverão comparecer na segunda-feira, dia 20, entre às 8 e 15 horas na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, localizada na Avenida Félix Mendonça, nº 569 – Bairro Góes Calmon, com os documentos relacionados no edital:

a) Documento de identificação pessoal oficial, com foto, dentro do prazo de validade no território nacional;

b) Cartão do CPF ou documento de identificação oficial, com prazo de validade no território nacional ou que contenha o CPF;

c) Comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral;

d) PIS/PASEP;

e) CTPS;

f) Carteira de Reservista, para os candidatos do sexo masculino até 45 anos;

g) Comprovante de escolaridade, de acordo com a função que pleiteada;

h) Comprovante de residência;

i) Certidões negativas de antecedentes criminais;

j) Duas fotos 3×4;

k) Comprovante de inscrição no Conselho que regulamenta a profissão para os cargos de nível superior;

l) Carteira de Habilitação nacional – CNH para a função de motorista;

m) Declaração de não acúmulo de cargo, empregos ou funções assinados, salvo nos casos de constitucionalidade admitidos – anexos II do edital;

n) Comprovante de matrícula da faculdade do curso de Educação Física e Pedagogia (cargo: orientador profissional).