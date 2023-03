Em Itabuna, Benevides Chocolates apresenta Coleção de Ovos Páscoa

A Benevides Chocolates apresentou a sua linha de produtos para a Páscoa. A apresentação aconteceu durante uma degustação guiada, na sede da empresa, em Itabuna, reunindo empresários, profissionais liberais, clientes e comunicadores. A diretora da Benevides, Leilane Benevides fez a apresentação dos novos produtos, destacando o compromisso com a inovação, a busca permanente da qualidade e o comprometimento de todos os colaboradores.

A Coleção Sublime traz sabores elaborados para agradar os paladares mais exigentes como o BeneCream, ao leite vegetal, com 43% de cacau ao leite de coco, recheado com creme de cacau e castanha de caju; o Cappuccino, premiado em Londres (Inglaterra), com 60% de cacau com café e a cremosidade do chocolate branco com canela; e uma novidade bem original, o Ovo de Páscoa Caipirinha, com chocolate branco e ganache de caipirinha produzida com cachaça de primeira qualidade, numa perfeita combinação de sabores.

A Coleção Clássicos apresenta toda a linha Benevides, que conquistou consumidores no Brasil e no Exterior, na versão Ovos de Páscoa, nas intensidades 43%, 55% e 70% de cacau, Limão Siciliano (35% cacau), 43% de cacau ao leite de coco, e 70% de cacau diet.

E ainda, a Linha Corporativos com ovos de Páscoa personalizados com a marca da empresa do cliente e a Linha confeitaria, com cascas de ovos prontas para a produção de ovos de colher.

INCENTIVANDO A CRIATIVIDADE.

A Coleção Um Mimo traz os Coelhinhos Crocantes com chocolate 43% cacau ao leite e chocolate branco com 35% cacau, além de Ovinhos de Chocolate, Kit Gotas na Bomboniere e Kit Bombons de Chocolate com Cachaça.

Para a criançada, que tem na Páscoa uma das datas mais saborosas, a Benevides Chocolates lançou o kit ChocoArt, com Ovos de Páscoa 43% ao leite e um conjunto de Ovos de brinquedo, para pintura, incentivando a criatividade.

Um lançamento que vai além da Páscoa e pode ser encontrado durante todo o ano é o BeneCream – um creme ao leite vegetal de castanha de caju e cacau, que pode ser degustado com pães, biscoitos, frutas ou puro.

De acordo com Leilane Benevides diretora da Benevides “a Páscoa é um momento especial e estamos lançando uma coleção diferenciada na chocolataria artesanal e nossa expectativa para esse ano é de comercializar meia tonelada de ovos de Páscoa em vendas para os consumidores, empresas e confeitarias”. Leilane diz ainda que “com o nosso foco na sustentabilidade, esse ano não estamos utilizando plástico em nenhuma de nossas embalagens de ovos, escolhemos embalar em papel e em tecido, contribuindo para conservar o meio ambiente, que são marcas do cacau e do chocolate do Sul da Bahia”.

Contatos: (73) 99855-6420.

Instagram: @benevideschocolates

A seguir, imagens dos principais produtos da Benevides: