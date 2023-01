Em Itabuna, boletos do IPTU 2023 chegam via WhastApp

A Prefeitura de Itabuna inicia esta semana a entrega dos boletos via Correios para pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU). Mas, o contribuinte contará com uma facilidade a mais a partir desta terça-feira, dia 24, quando poderá solicitar a emissão dos boletos via Whatsapp ou mesmo por meio do portal do Departamento de Tributos, no site oficial da Prefeitura, acessível pelo endereço

https://itabuna.ba.gov.br/.

O atendimento pelo WhatsApp será através dos números (73) 98135-6540 ou 98102-7288, no horário de expediente, das 8 às 14 horas. Para isso, ao contribuinte basta informar o número da inscrição de registro no cadastro imobiliário para ter acesso ao boleto.

O supervisor do Departamento de Tributo, da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, Marcos Santos, informa que existem três opções de pagamento, com data agendada a partir de 31 de março.

Para contribuintes adimplentes (sem pendências) com o município: o desconto para pagamento em cota única (à vista) será de 15%. Para contribuintes com pendências financeiras no ano de 2022: o desconto para pagamento em cota única (à vista) é de 8%.

“Para quem optar pelo pagamento em até dez vezes e sem desconto, o vencimento da primeira parcela também será no dia 31 de março”, informa o supervisor do Departamento de Tributos.

Ele encerra lembrando que a possibilidade do pagamento parcelado em até dez vezes é válida, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 150,00.