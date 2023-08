Em Itabuna, Colégio Estadual Adonias Filho realiza a 2° Edição do Projeto de Olho no ENEM

O Colégio Estadual Adonias Filho, no bairro Conceição em Itabuna, está promovendo a 2° Edição do Projeto de Olho no ENEM. As atividades foram iniciadas ontem com Aula Show de Redação com a professora Érica Pitombo.

A 1° Edição do Projeto ocorreu em 2022 e o objetivo do colégio da rede estadual de ensino é que o projeto medeie, por meio dos conhecimentos tratados no ensino fundamental e médio, o acesso dos estudantes às instituições de ensino superior.

As próximas atividades incluem aulas-show com outras disciplinas incluídas no ENEM.

PERFIL

Érika Pitombo é Graduada em Letras pela UESC, Pós graduada em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura

e leciona Redação há 12 anos no Colégio Batista e Divina Providência

Vinícius Sertório tem 26 anos de experiência em preparação para vestibulares, é Graduado Mestre em Matemática pela Uesc e professor do terceiro ano do Ensino Médio e do Pré-Vestibular do Colégio Galileu, com passagens por escolas de ensino médio de Ilhéus e Itabuna.