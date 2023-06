Em Itabuna, começa hoje Arraiá do Artesanato da AASBA

Tem início hoje (14) a partir das 14 horas, o “Arraiá do Artesanato da AASBA”, promovido pela Associação dos Artesãos do Sul da Bahia. O evento que acontece na Praça José Bastos, centro de Itabuna, é realizado em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

No local, haverá exposição de artesanato, comidas típicas, música ao vivo. “Aqueles que gostam de produtos personalizado, feitos artesanalmente, poderão adquiri-los das mãos dos nossos criativos artesãos”, ressalta a presidente da Aasba, Flávia Oliveira.

O Arraiá do Artesanato da Aasba acontece hoje das 14 às 18 horas e amanhã das 9 às 18 horas, conta com apoio da Prefeitura de Itabuna, através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) e do Governo da Bahia através do Centro de Economia Solidária (Cesol).

A Associação dos Artesão do Sul da Bahia (AASBA), se aproxima de um ano de fundação, fomentando a geração de renda, a saúde e a cultura. “Nossos artesãos, ajudam no sustento da família e promovem a arte e a cultura em nosso municpio”, disse Flávia Oliveira.