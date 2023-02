Em Itabuna, começam as obras de construção da nova Feira do São Caetano

Depois de todos os comerciantes terem sido remanejados para o antigo galpão da antiga fábrica de calçados, no prolongamento da Avenida Manoel Chaves, a feira do livre do São Caetano já está desativada. Por isso, as obras de construção da nova feira deverão ser iniciadas nesta semana, conforme adiantou a gerente da Divisão de Feiras Livres da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Elciane Reis.

Os açougueiros que a princípio resistiram, também já estão no espaço provisório, que já conta com abastecimento d’água fornecido pela Emasa e energia elétrica. Além disso, o local oferece melhores condições de trabalho com mais higiene e segurança, com ronda permanente pela Guarda Civil Municipal e também pelos seguranças mantidos pelos comerciantes.

.

“O prefeito Augusto Castro foi muito sensível em permitir que os comerciantes que parte dos permanecessem no local por mais tempo, por entender que o processo de mudança poderia trazer impactos negativos na venda de seus produtos. Mas, essa mudança é para trazer melhorias tanto para os comerciantes quanto para os consumidores”, complementou a gerente de feiras.

Anne Reis lembra que a Feira do São Caetano estava com sua estrutura metálica comprometida pela ferrugem (oxidação), colocando em risco a vida dos feirantes e trabalhadores do local. “Os próprios feirantes reconheceram a situação e decidiram atender à recomendação da Prefeitura e do Ministério Publico da Bahia”, acrescentou.

Com cerca de 450 comerciantes cadastrados pela Prefeitura, a feira no espaço provisório funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 6 e até as 18 horas. Aos sábados e domingos o funcionamento é das 6 às 14 horas.

As obras de requalificação da feira livre do São Caetano são executadas com a parceria da Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), num investimento de cerca de R$12 milhões. A construtora Sian Engenharia é responsável pela execução do projeto do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIUR).

A área do entorno será dotada de projeto urbanístico dos canais de drenagem, com estacionamento, paisagismo e pavimentação renovada. Anne Reis informou que a empresa terá prazo contratual de seis a oito meses para entregar a obra.