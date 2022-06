Em Itabuna, Congresso da Família da IBT reúne mil pessoas

Cerca de mil pessoas participaram, no último final de semana, do XI Congresso da Família, da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, que teve como tema “A Arte de Viver em Família”. Foram oferecidas onze oficinas aos participantes e mensagens nos cultos nos dois dias do evento.

O Congresso teve como preletor o pastor Hermes Júnior, da Igreja Batista Alvorada de Feira de Santana, que já atuou como pastor de jovens da IBT, em Itabuna. Ele é autor do _Momento de Sabedoria_ , mensagem diária de evangelização e elevação enviada diariamente aos seguidores por meio de aplicativo e pelo Whatsapp.

Uma das mensagens teve como base a superação baseada na fé de Jó, um dos profetas do Antigo Testamento. Mesmo depois de perder tudo o que possuía, Jó permaneceu na fé e tudo lhe foi devolvido em dobro. “Foi muito abençoador o nosso Congresso, que retomamos depois de dois anos por causa da pandemia”, disse Graça Guimarães uma das coordenadoras do congresso.

Nas duas noites foram realizadas praças de alimentação e comunhão, que teve como tema os festejos juninos.

Das oficinas oferecidas as mais concorridas foram as de churrasco e de direção defensiva. Abertas a toda a comunidade, também foram oferecidas oficinas de Bolo de pote, Bordado à Mão, Almofada Nozinho, Colher Decorada, Mesa Posta, Libras, Mini Reparos Domésticos, Artesanato com pinus, Maquiagem.

Com exceção da oficina de churrasco, que teve um custo de 20 reais com palestra e degustação farta. A oficina de comunicação assertiva será realizada em outro momento.´

“Tivemos um importante apoio e orientação do nosso pastor Geraldo Meireles e a força do voluntariado da nossa igreja para o sucesso do congresso”, ressaltou Graça Guimarães. No evento foi anunciado a data do Encontro de Casais com Cristo(ECC), de 21 a 23 de outubro.