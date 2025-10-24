Em Itabuna, EMASA recupera trecho de rede coletora de esgoto no Góes Calmon

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) realizou uma intervenção em parte da rede de coleta de esgotamento sanitário da Rua Rio Colônia, no Bairro Góes Calmon. Foram substituídos por novos tubos de concreto de 300 milímetros aproximadamente 15 metros de rede danificada.

Segundo o coordenador de Manutenção de Rede de Esgoto da EMASA, Ailson Sousa, parte da rede estava avariada pelas raízes de árvores existentes naquele logradouro, cominando com a obstrução e extravasamento de dejetos.

“O bairro Góes Calmon é um dos mais antigos de Itabuna. A rede de esgotamento sanitário foi implantada pelos primeiros moradores. Por isso, sempre apresenta algum tipo de problema”, ressaltou.

“As árvores de mais de 60 anos plantadas ao longo da Rua Rio Colônia de outras 28 ruas do bairro têm raízes profundas que avariaram trechos da rede de esgoto sanitário, causando transtorno aos moradores”, disse Sousa.

O desenvolvimento inicial do bairro começou com a inauguração da ponte Miguel Calmon, mais conhecida como Marabá, que se tornou o primeiro vetor de crescimento da área. A urbanização e o desenvolvimento mais acentuados ocorreram nos anos posteriores.