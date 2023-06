Em Itabuna, inscrições para Projeto Cabra Macho estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Cabra Macho, projeto desenvolvido pelo Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, que oferece gratuitamente exames para identificação e prevenção do câncer de próstata,

Os beneficiados são homens com idade a partir de 50 anos que não possuam plano de saúde. Os interessados deverão dirigir-se ao Ambulatório Teosópolis, localizado na Rua Catucicaba,192 no bairro da Conceição, de segunda à sexta-feira, das 14h às 17h, com documentos como RG, CPF e Cartão do SUS.

A validação das inscrições acontece no dia 01 de julho(sábado), às 19 horas, na Igreja Batista Teosópolis na Avenida Félix Mendonça,75 no bairro da Conceição, quando será realizada uma palestra sobre conscientização e prevenção do câncer de próstata, ministrada por médico especialista.

Os exames de sangue acontecem no dia 9 de julho, a partir das seis da manhã, no Ambulatório Teosópolis. O projeto é considerado uma das maiores ações sociais na área de saúde feita por voluntários no estado da Bahia. “O Cabra Macho chega a sua 11ª edição, melhorando a cada ano a qualidade do atendimento oferecido aos usuários”, pontua Gilson Pinheiro, servidor público federal e Coordenador do Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis.

Todas as pessoas, a exemplo dos profissionais de saúde envolvidos, atuam de forma voluntária no projeto. “Com a inauguração do nosso ambulatório, pudemos oferecer um atendimento mais humanizado e personalizados aos beneficiados do Cabra Macho, projeto que se consolidou ao longo dos anos pela sua qualidade, uma ideia exitosa do nosso saudoso Pastor Hélio Lourenço”, diz Geraldo Meireles, Pastor da IBT.