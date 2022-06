Em Itabuna, “Ita Pedro” será em área aprovada por forças de segurança

Em decisão unânime, representantes das forças de segurança pública e das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública (SESOP) e de Transporte e Trânsito (SETTRAN) aprovaram o espaço definido para o Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos. O evento acontecerá em área à margem na Avenida Princesa Isabel, no Banco Raso.

A festa junina será realizada de 30 de junho a 3 de julho, pela Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). O aval à decisão do prefeito Augusto Castro (PSD) quanto ao ovo local para a acontece durante encontro nesta sexta-feira, dia 10, no Teatro Municipal Candinha Dórea, sob a coordenação do diretor-presidente da FICC e do Ita Pedro, Aldo Rebouças.

Participaram representantes do 15º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, 4º Grupamento de Bombeiros Militares, 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior (6ª Corpin) e Guarda Civil Municipal.No encontro, foi apresentado o projeto de infraestrutura para o sítio da festa.

O presidente da Ficc destacou a importância do trabalho em conjunto com secretarias municipais e os órgãos de segurança no planejamento levando em conta os impactos que toda e qualquer decisão pode gerar. “Graças a isto, hoje todas as forças de segurança aprovaram e atestaram que a Arena Itabuna, na Avenida Princesa Isabel, é o melhor local pela grandeza do evento planejado para a nossa cidade”, afirmou.

Ele também ressaltou o apoio do Legislativo Municipal para a realização do evento e a determinação do prefeito Augusto Castro em entregar uma festa de São Pedro como nunca antes vista em Itabuna, investindo no fomento da cultural e do turismo comercial, gerando impactos expressivos na economia do município no pós-pandemia.

Para o Capitão PM Nardo Casteano Bomfim Alves, o novo espaço tem mais amplitude e acomoda mais pessoas ,o que facilita o trabalho das forças de segurança pública tanto no que diz respeito ao acesso quanto ao monitoramento se comparado o estacionamento da Câmara Municipal e a Avenida Mário Padre, locais da festa em anos anteriores.

Já o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Renato Alves Ferreira, definiu a Arena Itabuna como a mais adequada por tornar mais eficiente o trabalho das forças de segurança. “A Polícia Federal, por exemplo, vai manter viaturas nas vias de acesso à cidade, inclusive na saída para a BR-101”, destacou.

A investigadora da Polícia Civil, Luciana Soares , representante do coordenador da 6ª Corpin, Evy Paternostro, ressaltou que o novo local representa inovação, crescimento e e integração. Já o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militar da Bahia, tenente-coronel Manfredo Santana enfatizou que a estrutura apresentada pela FICC atende às necessidades quanto à ação preventiva e acessibilidade das viaturas.

O titular da SETTRAN, Thales Silva, realçou que os impactos e transtornos com fechamento das vias serão mínimos, enquanto o secretário de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, falou do planejamento e mobilização do efetivo e monitoramento eletrônico do circuito da festa junina.

Departamento de Comunicação Social