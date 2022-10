Em Itabuna, jogos decisivos neste domingo pelo Interbairros

Quatro jogos programados no domingo, dia 23, encerram a 1ª fase do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna 2022 e definem as últimas equipes que seguirão para a 2 ª etapa do certame. As partidas de volta, que valem pela 8ª rodada, serão disputadas no Estádio Luiz Viana Filho (Itabunão) e nos campos da Roça do Povo e da Vila de Itamaracá.

A partir das 8h15min acontece o primeiro jogo no Itabunão com Novo Lomanto x Bananeira. Nesta partida de volta, a 2ª equipe entrará em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 4 a 0.

Ainda no Estádio, está programado para às 10h15min, jogo entre Nova Ferradas x Condomínio Gabriela. Com pontos acumulados no jogo de ida, Nova Ferradas começará a disputa com a vantagem de 6 a 0.

No campo de Itamaracá, a partir das 9h30min, a seleção local jogará contra o condomínio São José, que tem desvantagem por ter perdido a primeira partida por 4 a 0.

Já a seleção da Roça do Povo, em seu campo, enfrentará os representantes do bairro Ferradas. Esta última equipe a seu favor tem um ponto acumulado, depois de ter vencido o jogo de ida por um placar de 2 a 1.

Organizado e promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Campeonato Interbairros de Futebol teve início no dia 10 de setembro reunindo 43 equipes e cerca de 1.000 atletas.

A 2ª fase do Campeonato principiará no próximo dia 6 de novembro. Dentre as 22 equipes que seguirão para esta etapa, já estão classificadas as seleções dos bairros São Roque, João Soares, Vila Anália, Maria Pinheiro, Mangabinha, Novo São Caetano, Pedro Jerônimo e Jaçanã.

Também seguem para a 2ª fase do Interbairros, as equipes dos bairros São Pedro, Jorge Amado, Lomanto, Sinval Palmeira, Santa Catarina , Daniel Gomes, Califórnia, Condomínio Vida Nova, Santa Inês, Novo Horizonte e Santo Antônio. A final do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna 2022 acontecerá no dia 11 de dezembro.