Em Itabuna, moradores do Antique impedem o furto de cabos e fios de energia 


No local, o suspeito abandonou uma moto Honda, modelo Fan 125, placa policial PJJ 3423

Por /

Moradores vizinhos à Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), localizada no bairro Antique, impediram na noite de ontem, dia 28, que os cabos e fios elétricos que alimentam as bombas fossem furtados.

O superintendente de Operação e Expansão da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), João Bittencourt, foi comunicado da tentativa de furto e entrou em contato com o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, que acionou prepostos da Guarda Civil Municipal (GCM).

Ao chegarem ao local, os agentes de segurança encontraram uma moto Honda, modelo Fan 125, placa policial PJJ 3423, na cor preta, que foi abandonada pelo suspeito. O veículo foi apreendido e apresentado no Complexo Policial de Itabuna.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos, pelo superintendente João Bittencourt.

Em março de 2023, a EEAT do Antique, sofreu ação de vândalos, quando foram furtados fios e cabos de energia do painel do quadro de comando. Na época, os moradores dos bairros da zona norte da cidade, tiveram o abastecimento de água prejudicado por quase duas semanas.




Notícias Relacionadas

Veja a programação do Dia de Finados da Santa Casa de Itabuna
“UNIVERSO DA CRIANÇA” EM DIA DE MUITA DIVERSÃO E ALEGRIA EM BUERAREMA 
UESC celebra 65 anos do Curso de Direito com Semana Jurídica e Novembro de Direitos e Identidades Negras
Vice-prefeito de Itabuna assume a prefeitura
CEEP do Chocolate e Sebrae realizam audiência pública para definir novos cursos técnicos em Ilhéus
Sindicalista de Ilhéus morre depois de infecção
Sindicato Rural de Itabuna realizou lançamento do projeto de fortalecimento da Agricultura Familiar 
Prefeitura de Ilhéus manifesta solidariedade à família de Bárbara Reis

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *