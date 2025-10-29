Em Itabuna, moradores do Antique impedem o furto de cabos e fios de energia 

Moradores vizinhos à Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), localizada no bairro Antique, impediram na noite de ontem, dia 28, que os cabos e fios elétricos que alimentam as bombas fossem furtados.

O superintendente de Operação e Expansão da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), João Bittencourt, foi comunicado da tentativa de furto e entrou em contato com o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, que acionou prepostos da Guarda Civil Municipal (GCM).

Ao chegarem ao local, os agentes de segurança encontraram uma moto Honda, modelo Fan 125, placa policial PJJ 3423, na cor preta, que foi abandonada pelo suspeito. O veículo foi apreendido e apresentado no Complexo Policial de Itabuna.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos, pelo superintendente João Bittencourt.

Em março de 2023, a EEAT do Antique, sofreu ação de vândalos, quando foram furtados fios e cabos de energia do painel do quadro de comando. Na época, os moradores dos bairros da zona norte da cidade, tiveram o abastecimento de água prejudicado por quase duas semanas.