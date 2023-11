Em Itabuna, morre o ex-prefeito José Oduque Teixeira

Aos 100 anos, morreu por volta das 5h30 desta terça-feira, 29, o empresário José Oduque Teixeira, ex-prefeito de Itabuna, no sul da Bahia. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Oduque deixa um legado de empreendedorismo e compromisso com clubes de serviço locais, como Rotary, Lions e Maçonaria. Ele morreu em casa, pouco mais de um mês depois de ser homenageado pelo seu centenário.

Como empreendedor, Oduque trabalhou com concessionária de veículos, a Ford, além dos ramos alimentício e construção civil, tendo construído dezenas de imóveis para aluguel. Era também fazendeiro.

Oduque gostava ainda de comunicação. Assim, comandou por vários anos a Rádio Jornal de Itabuna e o Diário de Itabuna (jornal impresso), que funcionavam na praça José Bastos.

Como político, Oduque disputou várias eleições em Itabuna. Em uma delas, nos anos 70, elegeu-se prefeito. Fez uma administração considerada exemplar, o que levou a comunidade itabunense a aprovar Fernando Gomes, indicado por ele, como seu sucessor.

A última aparição pública de Oduque foi justamente na data em que ele completou 100 anos de idade, dia 18 de outubro último. As fotos de Celina Santos e Vanusa de Jesus, do Diário Bahia, mostram alguns momentos da celebração.

MOÇÃO DE PESAR

Com tristeza soube do falecimento do ex-prefeito, empresário e bacharel em Direito José Oduque Teixeira nesta manhã em sua residência, no Góes Calmon, em Itabuna. No dia 21 de outubro, participei das festividades de seus 100 anos de vida na AABB, ao lado de seus familiares e amigos.

Visionário, o ex-prefeito foi um empreendedor ousado para sua época, tendo construído sua vida a partir da Casa Teixeira e depois da Oduque Veículos, empresa arrojada de revenda de veículos Ford em Itabuna, com filiais em Ilhéus e Canavieiras. Pelo desempenho mercadológico, por quase duas décadas recebeu premiações da marca norte-americana.

Também empreendeu no transporte de cargas com a Transerba, que fazia a rota São Paulo às principais cidades da Bahia e Sergipe com mercadorias diversas. Além disso, empregou centenas de jovens nas suas empresas a quem deu oportunidades de ascensão, inclusive com o ingresso em cursos de graduação universitária.

Tido como um dos homens mais ricos do sul da Bahia, Oduque foi um corajoso que contribuiu muito para o desenvolvimento socioeconômico de Itabuna, inclusive no setor de comunicação com o extinto Diário de Itabuna e a Rádio Jornal de Itabuna. Neste momento de dor, rogo a Deus que conforte seus familiares, ex-colaboradores e amigos. Que sua boa alma siga em paz.

O ex-prefeito José Oduque deixa viúva Dona Amenaide Teixeira e os filhos Geraldo, Fátima e Kátia, netos e bisnetos. O local do velório, bem como o horário do seu sepultamento ainda não foram divulgados pelos seus familiares.

Itabuna, 29 de novembro de 2023.

Augusto Castro

Prefeito