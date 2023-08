Em Itabuna, prefeitura convoca candidatos reclassificados no Processo Seletivo da SEMPS

A Prefeitura de Itabuna publicou Edital na edição eletrônica do Diário Oficial do Município nº 5.963, divulgando a lista dos candidatos reclassificados após recomendação do Ministério Público estadual na 1ª e 2ª etapa do Processo Seletivo Simplificado nº. 02/2023 que se declararam pardos ou pretos para a verificação da veracidade do pertencimento racial.

Será nesta quarta-feira, dia 23, das 14 às 17h, na sede da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), na Avenida Félix Mendonça, 569 – Bairro Goés Calmon. A lista pode ser consultada no site oficial da Prefeitura: https://itabuna.ba.gov.br/