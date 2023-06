Em Itabuna, prefeitura inicia a coleta de lixo eletrônico com estande na Praça José Bastos

A Prefeitura de Itabuna iniciou sábado, dia 3, na Praça José Bastos, no centro da cidade, o recolhimento de lixo eletrônico, uma ação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA). Um estande foi montado para a recepção de eletroeletrônicos em desuso que será descartados em parceria com as empresas Cicloteo, Associação Brasileira de Reciclagem (ABRE) e a Plataforma de Reciclagem Europeia (ERP).

No estande, as equipes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e das empresas parceiras no projeto de logística reversa, receberam equipamentos como baterias, pilhas, peças e acessórios para computador, monitores, fogão, televisores e demais objetos sem serventia que serão destinados ao descarte correto.

“O dia de hoje é muito importante por várias situações: estamos dando continuidade nas ações da Prefeitura em relação ao meio ambiente, depois que o lixão foi encerrado em maio de 2021. Viemos batendo na tecla sobre a importância de preservação do meio ambiente e a partir daí que essa temática tem sido encarado com seriedade. Criamos os agentes ambientais e o projeto Recicla Itabuna, colocamos caixas coletoras nos condomínios residenciais e ecopontos. Agora estamos numa fase mais adiantada que é a logística reversa”, salientou o secretário Moacir Smith Lima.

Ele citou as ações da SEAGRIMA, desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), com projetos que abordaram a temática do meio ambiente. “Na 1ª edição em 2021, trouxemos o tema “Lixão Nunca Mais”, enquanto na 2ª edição no ano seguinte, abordamos o tema “Cachoeira Nosso Rio Vivo”. Neste ano, a 3ª edição trouxe o tema “Bem-Estar Animal e Logística Reversa”, disse.

“Vamos trabalhar com essa questão do lixo eletroeletrônico, porque causa muitos problemas e contaminações ao meio ambiente. Primeiro, porque as pessoas fazem o descarte em locais indevidos, por exemplo, riachos, ribeirões, áreas baldias, etc. Além disso, esse lixo contém metais pesado (iodo, cobre, mercúrio),que intoxicam peixes e seres humanos que se alimentam dos peixes contaminados”, ressaltou Moacir.

Já o secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, falou sobre a importância do evento para a cidade. “Essa ação de hoje, é um chamado para que a população possa abraçar cada vez mais essas ações que envolvam a preservação do meio ambiente. Pretendemos realizar esse projeto a cada dois meses dentro das comunidades, para que todos participem”, acrescentou.

“Conseguimos com a empresa Biosanear 40 contêineres para entregar em cinco escolas com a realização de projetos de sustentabilidade. Também estão incluídos os condomínios residenciais que já têm associação conosco no Recicla Itabuna. Temos mais duas ações, nos próximos dias: vamos entregar 14 pontos de coleta para lâmpadas em desuso. Além disso, estamos com um projeto de implantação da educação ambiental nas escolas da Rede Municipal de Ensino para que crianças, adolescentes e jovens tenham consciência da importância do meio ambiente”, concluiu Rosivaldo Pinheiro.