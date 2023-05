Em Itabuna, primeira etapa do Novo Hospital São Lucas será entregue em julho

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), visitou na manhã de segunda-feira, dia 8, as obras de reforma e ampliação do novo Hospital São Lucas, viabilizadas por meio de uma parceria entre a Prefeitura, Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) e o Governo do Estado, via emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA).

A previsão é que seja inaugurada em julho a primeira etapa deste novo equipamento de saúde que terá seu atendimento 100% SUS. “Serão entregues 27 leitos clínicos, sendo 13 quartos com dois leitos e um leito de isolamento, além de toda estrutura necessária para que um hospital entre imediatamente em funcionamento. Para nós será motivo de satisfação”, comemorou Augusto Castro

O Vice-Provedor Peter Lemos, e o 1º. Tesoureiro, André Fernando Wermann, representando a Santa Casa Misericórdia, participaram da visita, acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e da subsecretária Lânia Peixoto. Pelo projeto de execução das obras, já estão planejadas as próximas etapas do Novo Hospital São Lucas.

A secretária Lívia Mendes Aguiar lembrou que a reabertura da unidade hospitalar é o cumprimento de mais uma promessa de campanha do prefeito Augusto Castro. “Será um hospital diferenciado, com detalhes que foram pensados na humanização, no acolhimento que o paciente merece”, destacou.

O 1º Tesoureiro André Fernando Wermann reforçou que o Hospital São Lucas durante muitos anos cumpriu o seu papel de atendimento à população regional de forma fantástica e que agora será reintegrado à estrutura da SCMI, gradativamente.

“A entrega desta primeira etapa está sendo aguardada com muita ansiedade e será motivo de intensa comemoração, porque uma vez iniciado um projeto desta magnitude, ele não pára”, comentou Wermann.

Ainda de acordo com ele, na segunda fase da obra será contemplada de fato a ampliação da unidade hospitalar, inclusive com a implantação do Centro de Hemodiálise. “Estamos trabalhando, paulatinamente, conforme conseguimos captar recursos”, finalizou André Wermann.