Em Itabuna, projeto Natal de Luzes e Sonhos vai trazer a temática “A Magia do Circo”

Na expectativa de repetir o sucesso e surpreender a todos, a exemplo do que aconteceu ano passado, o Projeto Natal de Luzes e Sonhos 2022 vai trazer a temática “A Magia do Circo”para as praças centrais de Itabuna. A proposta da decoração natalina é promover, resgatar e difundir os elementos da cultura circense, através da experiência do Natal.

Promovida pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação de Cultura e Cidadania (FICC), o Projeto Natal de Luzes e Sonhos 2022, que está sendo licitado, terá execução a partir da segunda quinzena de novembro, com a instalação das peças decorativas nas Praças Olinto Leone e Praça Rio Cachoeira, de acordo com o presidente da FICC, Aldo Rebouças.

A decoração inclui ainda a instalação de iluminação temática na Avenida do Cinquentenário e suas transversais, bem como em pontes e praças da cidade. A perspectiva é de que a decoração natalina de Itabuna seja inaugurada oficialmente até o final deste mês.

Aldo ressalta que a inovação na decoração natalina, desenvolvida desde o ano passado pela gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), surpreendeu a comunidade itabunense e regional pela qualidade e sofisticação traduzida principalmente pela grandeza e beleza das peças instaladas na Praça Olinto Leone (Praça do Papai Noel) e na Praça Rio Cachoeira (Praça do Presépio). “Não foram apenas luzes coloridas”, realçou.

“Foi gratificante ver às famílias retornarem às praças decoradas da cidade, em um ambiente de confraternização natalina, sentimentos de emoção, prestigiando as manifestações culturais voltadas à temática natalina e, principalmente, interagindo socialmente com outras famílias”, disse Rebouças.

Além da decoração natalina, o Projeto Natal de Luzes e Sonhos também objetiva estimular e promover a produção artística de Itabuna, com a contratação de grupos musicais, cantores e atores para apresentações nas praças.

Por último, o presidente da FICC, Aldo Rebouças, destaca ainda outros dois efeitos provocados pelo projeto: “Fomentar o turismo cultural e religioso e o incremento econômico no período natalino, estimulando as vendas no comércio da cidade”, concluiu