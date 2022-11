Em Itabuna, Projeto SETTRAN nos Bairros atendeu a mais de 300 pessoas no Califórnia

Mais de 300 pessoas prestigiaram na manhã desta quarta-feira, dia 23, a 4º edição do Projeto SETTRAN nos Bairros, na Praça da Piedade no Califórnia. Durante toda a manhã, pelo menos 150 usufruíram dos serviços oferecidos, a exemplo de Cartão de Estacionamento de Idoso de Estacionamento de Pessoa com Deficiência (PCD), Informativo sobre a CNH Social e sobre Recurso e Confecção do Cartão SITI (Sistema Integrado de Transporte), foram oferecidos aos moradores do bairro.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), além da prestação dos serviços essenciais, o projeto também levou a campanha “Criança Segura no Trânsito”, que prestou orientações sobre as regras de trânsito aos alunos do Colégio Batista do Califórnia. A ação teve também a participação de psicólogos da secretaria com a campanha “São tantas Emoções”, que trata das condições emocionais do dia a dia dos condutores.

O secretário Thales Silva reforçou a importância de levar os serviços da SETTRAN à população de localidades mais distantes do centro da cidade e da sede da própria Secretaria no Bairro Lomanto. “Queremos aproximar a Secretaria das pessoas. O cartão do idoso, por exemplo, é uma demanda grande e muita gente não faz porque a SETTRAN fica distante”, disse.

O projeto SETTRAN nos Bairros já foi realizado nos bairros Lomanto, Santo Antônio e São Caetano, com mais de 100 atendimentos nessas localidades. Entre os serviços mais procurados estão sempre a confecção dos cartões da Pessoa com Deficiência (PCD) e o Cartão do idoso.