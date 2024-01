Em Itabuna, Rede Atakarejo tem 400 vagas de trabalho

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER) abriu nesta segunda-feira, 08, uma pré-seleção para o preenchimento de cerca de 400 postos de trabalho na Rede Atakarejo que vai inaugurar duas lojas na cidade. A pré-seleção ocorre por meio do Programa de Apoio ao Trabalhador e às Empresas (PROATE), projeto de intermediação de mão de obra implantado pelo prefeito Augusto Castro (PSD).

O diretor de Fomento e Indústria da SICER, Sandro Matos, explicou que estão sendo oferecidas vagas para diversas áreas, tendo como pré-requisito o Ensino Médio. “O processo seletivo conta com duas etapas, sendo a primeira realizada pela Prefeitura por meio do PROATE, e a segunda realizada pelo próprio Atakarejo” disse.

Entre as vagas disponibilizadas estão: açougueiro, padeiro, cartazista, encarregado, além de menor aprendiz, auxiliar de controle de estoque, depósito, RH e serviços gerais, cozinheiro, encarregado, etc., entre outras oportunidades.

Os interessados podem comparecer à Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, no Centro Administrativo Firmino Alves, na Avenida Princesa Isabel, São Caetano, de segunda à sexta-feira, das 8 às 13 horas. Depois do agendamento, o candidato já sai com a data da entrevista na rede de atacado definida.

“Essa é uma ótima oportunidade para iniciar o ano de trabalho, com carteira assinada e todos os direitos garantidos, assim como determina a legislação trabalhista. É bom lembrar que a contratação será imediata, já que a previsão de inauguração de uma das lojas do Atakarejo é para março”, lembrou o diretor de Fomento e Indústria da SICER, Sandro Matos.