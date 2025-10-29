Em Itabuna, Rotary e Rede de Frio levam vacinação contra a pólio à comunidade do Progresso

Na manhã desta quarta-feira, 29 de outubro, as crianças da comunidade do Progresso, localizada na zona rural de Itabuna, participaram de uma ação de vacinação promovida pelo Rotary Club de Itabuna juntamente com a Rede de Frio e Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa levou imunização para crianças, adolescentes e adultos, promovendo a cobertura vacinal daquela área rural do município.

O Rotary Club de Itabuna tem atuado há alguns anos nesse projeto que leva vacinas a regiões mais distantes, onde o acesso aos serviços de saúde é menos frequente. Neste dia, o foco principal foi a proteção contra a poliomielite. Na última sexta-feira (24), o Rotary celebrou o Dia Mundial de Combate à Pólio. Além da dose contra a pólio, também foi oferecida a atualização da caderneta com outras imunizações importantes.

A ação ocorreu na escola local e contou com a presença da enfermeira Adriana Mozer, representante do Rotary Club de Itabuna e coordenadora do projeto de vacinação no clube. Atuou ao seu lado a enfermeira Carol Bacelar, da Rede Frio, garantindo a aplicação das vacinas e o suporte necessário. A campanha do Rotary reforça mais uma vez que a vacinação salva vidas e que Unidos para fazer o bem, podemos proteger a população e erradicar doenças.