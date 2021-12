Em Itabuna, Secretaria de Promoção Social entrega dez mil cestas natalinas para famílias em vulnerabilidade social

Na terça-feira, 21, a Prefeitura Municipal de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) entregou dez mil cestas básicas natalinas para as famílias em vulnerabilidade social que são cadastradas e assistidas nos Serviços de Convivência do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

A ação foi um pedido da secretária de Promoção Social, Andrea Castro para compor as ações do Programa de assistência alimentar, nutricional Emergencial do município, objetivando assistir as famílias que possuem renda per capita abaixo de R$89,00 e que se encontram em situação de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidade social e com cadastro ativo no CadÚnico.

“O prefeito Augusto Castro segue sensível às necessidades de quem mais precisa, sendo um compromisso do governo minimizar os efeitos da pandemia e, assistir as famílias que tanto precisam, portanto entregamos hoje, dez mil cestas com itens que compõem a ceia de Natal, como queijo cuia, panetone, chocolate, frango, além dos itens básicos da cesta, para que essas famílias, nesse momento, tenham a possibilidade de juntar seus familiares e celebrarem o natal com mais dignidade e com comida na mesa”, declarou a secretária Andrea Castro.

As cestas natalinas foram entregues no Parque de Exposições Antônio Setenta, quadra do Colégio CISO e Estádio Luiz Viana Filho, para as pessoas que estavam de posse dos vouchers. Os locais escolhidos para entrega das cestas foram em virtude do amplo espaço, para possibilitar o cumprimento de todas as medidas de segurança contra o Covid-19.