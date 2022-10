Em Itabuna, seminário aborda mudanças climáticas

Itabuna, no Sul da Bahia, será sede nesta quinta-feira, dia 6, do Seminário Preparando os Municípios para as Mudanças Climáticas. Promovido pela Organização Não Governamental Bahia no Clima, o evento acontece de forma presencial no auditório do 1 º andar do Jequitibá Trade Center, a partir das 9 horas, e também por meio de plataforma digital (youtube.com).

Serão abordadas pautas sobre as mudanças climáticas, buscando envolver o poder público, a sociedade civil organizada e estudantes, instituições de ensino num amplo debate sobre a temática. O Seminário tem como público-alvo estudantes das universidades e faculdades locais, além de gestores públicos e representantes de instituições envolvidas nas questões do meio ambiente,

O evento tem a parceria da Prefeitura de Itabuna, contando o apoio da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). É patrocinado pelo Governo do Estado e da Bahiagás.

Através da iniciativa, a ONG Bahia no Clima pretende possibilitar a formação e educação climática com a participação de grandes especialistas no tema e subtemas. Além disso, serão apresentados dados técnicos e científicos sobre o município de Itabuna.

Os participantes do evento terão uma visão sobre as ameaças, exposição e vulnerabilidades das cidades em termos de risco climático, levando subsídios relevantes de apoio a um Plano Estratégico de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. O projeto não tem custos para os municípios parceiros.

A programação do Seminário terá início às 9 horas, com a saudação inicial dos coordenadores da Bahia no Clima, Virgílio Machado e Letícia Moura. Na sequência, falarão o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Moacir Smith Lima, e o representante da Universidade Federal do Sul da Bahia, professor Joel Felipe, coordenador do Núcleo de Estudos e Intervenções nas Cidades (NEIC/UFSB).

O evento terá continuidade com a apresentação dos dados ambientais, sociais, econômicos e culturais de Itabuna, com a participação do diretor de Defesa Civil, Kaique Brito, e da bióloga e educadora ambiental Alana Ribeiro.

Logo após à apresentação dos dados sobre as mudanças climáticas, sob a responsabilidade dos representantes da Bahia no Clima, acontece uma mesa-redonda, com a participação dos debatedores Kaique Brito, professor Joel Felipe e do presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), advogado Fábio Ramos Júnior.